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Баскетбол

Владимир Герун был близок к смене клуба в Испании

отАндрей Огородник

Ноя 10, 2020 , ,
Владимир Герун

Баскетболист сборной Украины Владимир Герун не так давно был близок к смене клубной прописки в Испании.

По информации Malaga hoy, 26-летний украинец был интересен сразу двум клубам чемпионата Испании «Фуэнлабраде» и «Бильбао», но руководство «Уникахи» отказалось отпускать украинца. Решающим стало слово Луис Касимиро, который лично настоял на том, чтобы оставить украинского баскетболиста в команде.

Отметим, в нынешнем сезоне Владимир Герун является игроком ротации «Уникахи». На его счету 9 игр в чемпионате Испании, в среднем он набирает 3,6 очка и совершая 3,2 подбора за 11:46 минут на площадке.

от Андрей Огородник

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