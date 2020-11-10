Владимир Герун был близок к смене клуба в Испании

Баскетболист сборной Украины Владимир Герун не так давно был близок к смене клубной прописки в Испании.

По информации Malaga hoy, 26-летний украинец был интересен сразу двум клубам чемпионата Испании «Фуэнлабраде» и «Бильбао», но руководство «Уникахи» отказалось отпускать украинца. Решающим стало слово Луис Касимиро, который лично настоял на том, чтобы оставить украинского баскетболиста в команде.

Отметим, в нынешнем сезоне Владимир Герун является игроком ротации «Уникахи». На его счету 9 игр в чемпионате Испании, в среднем он набирает 3,6 очка и совершая 3,2 подбора за 11:46 минут на площадке.