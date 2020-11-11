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Баскетбол

Финикс рассчитывает усилится Крисом Полом

отАндрей Огородник

Ноя 11, 2020 , ,
Крис Пол

Звезда «Оклахомы» Крис Пол в скором будущем может сменить клубную прописку.

По информации ESPN, переговоры по переходу 35-летнего баскетболиста уже стартовали. Несмотря на то, что для «Оклахомы» Пол является едва ли не ключевым исполнителем, из-за высокой зарплаты, которая составляет свыше 40 миллионов долларов в год, в клубе рассматривают вариант с обменом на более дешевого исполнителя.

Сообщается, что главным претендентом на Криса Пола является «Финикс», тем не менее, свои планы на игрока также имеют «Нью-Йорк», «Филадельфия» и «Милуоки».

от Андрей Огородник

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