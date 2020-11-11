Главный тренер МБК Николаев сдал положительный тест на коронавирус

Главный тренер аутсайдера нынешнего сезона украинской Суперлиги МБК «Николаев» Валентин Берестнев не сможет руководить своей командой во время ближайшего матча против «Черкасских Мавп».

Как сообщает официальный сайт «корабелов», 58-летний специалист сдал положительный тест на коронавирус. Сейчас он находится на самоизоляции. Состояние тренера оценивается, как удовлетворительное.

Напомним, что на старте сезона в МБК «Николаев» уже была вспышка на коронавирус, тогда было инфицировано шесть баскетболистов николаевского клуба.