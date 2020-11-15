Пустовой поучаствовал в очередной победе Барселоны

Баскетболист сборной Украины Артем Пустовой продолжает радовать своей игрой в составе каталонской «Барселоны».

В матче 11 тура регулярного чемпионата Испании Пустовой стал одним из лучших игроков своего клуба. Украинец провел на паркете 16:43 минуты, в течение которых набрал 12 очков (5/8 двухочковых, 2/3 штрафных), также он совершил 3 фола и допустил 2 потери.

Не в последнюю очередь благодаря стараниям украинца «Барселона» обыграла «Бетис».

«Барселона» – «Бетис» 82:53 (23:9, 23:13, 18:18, 18:13)

«Барселона»: Миротич 18 + 7 подборов, Пустовой 12, Балмаро 9, Эртель 9, Дэвис 5 + 4 подбора, Смитс 5 + 5 подборов, Курич 5

«Бетис»: Фелдайн 15 + 5 подборов, Ндойе 11, Оутарра 9 + 7 подборов

Отметим, в прошлом туре Пустовой стал самым результативным игроком в составе «Барселоны».