Уэсли Мэттьюз может перейти в Майами

Опытнейший защитник «Милуоки» Уэсли Мэттьюз в скором времени может сменить клубную прописку.

Как сообщает Грег Силвандер из 5 Reason Sports, переговоры по смене клуба 34-летним баскетболистом должны стартовать уже в ближайшее время, правда, важно отметить, что «Милуоки» может воспользоваться опцией продления контракта с Мэттьюзом ещё на год, что будет стоить клубу 2,7 миллионов долларов заработной платы.

В прошлом сезоне на счету Уэсли Мэттьюза 67 матчей в НБА. В среднем он проводил на паркете 24 минуты 24 секунды, набирая 7,4 очка, 2,5 подбора и 1,4 передачи в среднем за матч.