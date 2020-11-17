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Баскетбол

МБК Николаев подписал экс-звезду Химика

отАндрей Огородник

Ноя 17, 2020 , ,
Деррик Колтер

Аутсайдер чемпионата Украины по баскетболу МБК «Николаев» вместо Илариона Бонхомма, который не прошел трай-аут в команде подписал в свои ряды хорошо известного болельщикам южненского «Химика» Деррика Колтера.

Как сообщает официальный сайт «муниципалов», 26-летний разыгрывающий подписал с их клубом полноценный контракт. Условия сделки не разглашаются.

Отметим, в прошлом сезоне новичок МБК «Николаев» выступал в чемпионате Швейцарии. В составе «Массаньи», он поучаствовал в 7 матчахв которых набирал 12,6 очков и отдавал 5,1 передачи.

от Андрей Огородник

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