Официально: Деннис Шредер — игрок Лейкерс

Известнейший немецкий баскетболист Деннис Шредер после успешного сезона в составе «Оклахомы» пошел на повышение.

Новым клубом 27-летнего баскетболиста стал действующий чемпион НБА «Лейкерс». Игрок перешел в клуб с Лос-Анджелеса в рамках обмена отправив в качестве компенсации защитника Дэнни Грина (33 года, 198 см) и права на форварда Джейдена Макдэниэлса (20 лет, 206 см).

Отметим, в прошлом сезоне в составе «Оклахомы» Деннис Шередер набирал 18,9 очка, 4,0 передачи и 3,6 подбора в среднем за игру. Ранее игрок в течении пяти сезонов выступал в составе «Атланты».