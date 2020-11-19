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Баскетбол

Официально: Деннис Шредер — игрок Лейкерс

отАндрей Огородник

Ноя 19, 2020 , ,
Деннис Шредер

Известнейший немецкий баскетболист Деннис Шредер после успешного сезона в составе «Оклахомы» пошел на повышение.

Новым клубом 27-летнего баскетболиста стал действующий чемпион НБА «Лейкерс». Игрок перешел в клуб с Лос-Анджелеса в рамках обмена отправив в качестве компенсации защитника Дэнни Грина (33 года, 198 см) и права на форварда Джейдена Макдэниэлса (20 лет, 206 см).

Отметим, в прошлом сезоне в составе «Оклахомы» Деннис Шередер набирал 18,9 очка, 4,0 передачи и 3,6 подбора в среднем за игру. Ранее игрок в течении пяти сезонов выступал в составе «Атланты».

от Андрей Огородник

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