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Баскетбол

Украинский специалист получит новую должность в Монако

отАндрей Огородник

Ноя 19, 2020 , ,
Сергей Гладырь

Известный в прошлом украинский баскетболист Сергей Гладырь в скором времени войдет в тренерский штаб французского «Монако».

Как сообщает Sportarena.com, 32-летний Гладырь, который сейчас работает вторым ассистентом в тренерском штабе Звездана Митровича, в скором времени получит лицензию международного образца, что позволит ему пойти на повышение в клубе.

Отметим, в роли баскетболиста Сергей Гладырь долгое время играл в составе сборной Украины, помимо отечественного чемпионата у него есть опыт выступлений в Испании и Франции. В качестве игрока «монегасок» он выигрывал Кубок Франции, Кубок Лиги, а также титул MVP Кубка Лиги.

от Андрей Огородник

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