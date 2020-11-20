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Баскетбол

Черкасские Мавпы вернули в свой состав Диона Райта

отАндрей Огородник

Ноя 20, 2020 , ,
Дион Райт

«Черкасские Мавпы», которые на старте сезона являются одним из главных разочарований Суперлиги, усилили свой состав хорошо известным черкасским болельщикам Дионом Райтом.

Как сообщает официальный сайт клуба, 27-летний бигмен должен присоединится к их клубу 29 ноября. Для «Черкасских Мавп» он не чужой игрок, так как в прошлом сезоне Дион Райт был одним из лидеров клуба, в среднем набирая 16,5 очков и делая 7,3 подбора за игру. 

Отметим, помимо выступлений в Украине Дион Райт ранее успел поиграть в чемпионатах Кипра, Ливии, Японии, также у него есть опыт выступлений в американской лиге NCAA.

от Андрей Огородник

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