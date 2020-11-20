Черкасские Мавпы вернули в свой состав Диона Райта

«Черкасские Мавпы», которые на старте сезона являются одним из главных разочарований Суперлиги, усилили свой состав хорошо известным черкасским болельщикам Дионом Райтом.

Как сообщает официальный сайт клуба, 27-летний бигмен должен присоединится к их клубу 29 ноября. Для «Черкасских Мавп» он не чужой игрок, так как в прошлом сезоне Дион Райт был одним из лидеров клуба, в среднем набирая 16,5 очков и делая 7,3 подбора за игру.

Отметим, помимо выступлений в Украине Дион Райт ранее успел поиграть в чемпионатах Кипра, Ливии, Японии, также у него есть опыт выступлений в американской лиге NCAA.