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Баскетбол

Келли Олинык остается в Майями

отАндрей Огородник

Ноя 20, 2020 , ,
Келли Олинык

Известный канадский баскетболист Келли Олинык, который имеет украинские корни, остается в составе своего нынешнего клуба «Майами Хит».

Как сообщает ESPN, 29-летний баскетболист воспользовался опцией продления контракта с «Майами». По условиям соглашения в следующем сезоне его заработная плата составит 13,6 миллиона долларов.

Напомним, новый сезон в НБА стартует через месяц. В прошлом сезоне Келли Олинык вместе со своим клубом дошел до финала плей-офф НБА, где уступил «Лейкерс». Игрок является баскетболистом сборной Канады.

от Андрей Огородник

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