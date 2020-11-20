Келли Олинык остается в Майями

Известный канадский баскетболист Келли Олинык, который имеет украинские корни, остается в составе своего нынешнего клуба «Майами Хит».

Как сообщает ESPN, 29-летний баскетболист воспользовался опцией продления контракта с «Майами». По условиям соглашения в следующем сезоне его заработная плата составит 13,6 миллиона долларов.

Напомним, новый сезон в НБА стартует через месяц. В прошлом сезоне Келли Олинык вместе со своим клубом дошел до финала плей-офф НБА, где уступил «Лейкерс». Игрок является баскетболистом сборной Канады.