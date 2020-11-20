Прометей завершил сотрудничеством с Маркизом Ридом

Американский защитник Маркиз Рид больше не является баскетболистом каменского «Прометея».

Как стало известно, клуб с Днепропетровской области принял решение завершить сотрудничество с 25-летним защитником. Причиной стало неспортивное поведение игрока и непрофессиональное отношение к тренировочному процессу, как отметил Владимир Дубинский.

Напомним, в нынешнем сезоне Маркиз Рид был основным игроком «Прометея». На счету защитника 10 матчей, в которых он набирал в среднем за игру набирал 13,8 очков, делал 3,6 подбора и отдавал 3,2 передачи.