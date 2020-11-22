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Баскетбол

Марк Газоль перейдет в Голден Стэйт

отАндрей Огородник

Ноя 22, 2020 , ,
Марк Газоль

Опытнейший испанский баскетболист Марк Газоль в период межсезонья может сменить клуб.

35-летний центровой интересен Голден Стэйт, руководство которого в ближайшее время попытается договорится с игроком по переходу. Стоить отметить, что сейчас Марк Газоль является свободным агентом.

Последние два сезона испанский баскетболист провел в «Торонто», с которым в 2019 году становился чемпионом НБА. Помимо «Голден Стэйт» планы на игрока имеют также «Лейкерс» и «Клипперс, не исключает вариант с продлением контракта и «Торонто».

от Андрей Огородник

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