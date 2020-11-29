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Баскетбол

Форвард Майами продолжит карьеру в Финиксе

отАндрей Огородник

Ноя 29, 2020 , ,
Джей Краудер

Экс-форвард «Майами» Джей Краудер новый сезон начнет в составе «Финикс Санс».

Как сообщает официальный сайт НБА, 30-летний баскетболист подписал с «Финиксом» контракт сроком на три года. По условиям сделки Краудер заработает за период выступлений в составе «санс» 30 миллионов долларов. В «Финикс» Джей Краудер перешел на правах свободного агента.

Напомним, в прошлом сезоне выступая за «Майами» Джей КРаудер имел следующие показатели: 11,9 очка, 5,4 подбора, 1,8 передачи и 1,3 перехвата в среднем за матч.

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