Тернополь подпишет Омара Калхуна

Новичок украинской Суперлиги БК «Тернополь» в ближайшее время подпишет в свой состав американского защитника Омара Калхуна.

По информации basket.com.ua, тренерский штаб «тернополян» видит в 27-летнем баскетболисте замену Керрингтону Уорду, который был вынужден покинуть Украину и клуб в связи с семейными обстоятельствами.

Потенциальный новичок БК «Тернополь» ранее успел поиграть в составе команды университета Коннектикут. В Европе среди его работодателей стоит отметить финские «Эспоо» и «Катайю», а также итальянский «Канту». Интересно, что на протяжении прошлого сезона баскетболист успел сменить три чемпионата: Финляндии, Польши и Румынии.