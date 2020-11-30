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Баскетбол

Тернополь подпишет Омара Калхуна

отАндрей Огородник

Ноя 30, 2020 , ,
Омар Калхун

Новичок украинской Суперлиги БК «Тернополь» в ближайшее время подпишет в свой состав американского защитника Омара Калхуна.

По информации basket.com.ua, тренерский штаб «тернополян» видит в 27-летнем баскетболисте замену Керрингтону Уорду, который был вынужден покинуть Украину и клуб в связи с семейными обстоятельствами.

Потенциальный новичок БК «Тернополь» ранее успел поиграть в составе команды университета Коннектикут. В Европе среди его работодателей стоит отметить финские «Эспоо» и «Катайю», а также итальянский «Канту». Интересно, что на протяжении прошлого сезона баскетболист успел сменить три чемпионата: Финляндии, Польши и Румынии.

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