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Баскетбол

Все игроки БК Тернополь излечились от коронавируса

отАндрей Огородник

Дек 1, 2020 , ,
БК Тернополь

Новичок элитного дивизиона чемпионата Украины по баскетболу БК «Тернополь» близок к возвращению на паркет.

Последние матчи Суперлиги игроки тернопольского клуба пропускали из-за положительных тестов на коронавирус, которые оказались почти у всех игроков клуба. Накануне баскетболисты «Тернополя» сдали повторный тест, все результаты оказались отрицательными. Команда за исключением Буренко, у которого травма, готовится к официальным играм.

Ближайший матч БК «Тернополь» проведет в рамках 1/8 финала Кубка Украины против «Киев-Баскета».

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