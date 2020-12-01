Все игроки БК Тернополь излечились от коронавируса

Новичок элитного дивизиона чемпионата Украины по баскетболу БК «Тернополь» близок к возвращению на паркет.

Последние матчи Суперлиги игроки тернопольского клуба пропускали из-за положительных тестов на коронавирус, которые оказались почти у всех игроков клуба. Накануне баскетболисты «Тернополя» сдали повторный тест, все результаты оказались отрицательными. Команда за исключением Буренко, у которого травма, готовится к официальным играм.

Ближайший матч БК «Тернополь» проведет в рамках 1/8 финала Кубка Украины против «Киев-Баскета».