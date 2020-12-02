Будивельник просматривает Тайлера Флека

Новичок украинской Суперлиги киевский «Будивельник» продолжает искать варианты усиления состава.

Как сообщает xsport.ua, на просмотре в столичном клубе находится 26-летний американский баскетболист Тайлер Флек. Более того, вчера он успел даже принять участие в матче Кубка Украины по баскетболу против «Маруиполя», в котором набрал три очка.

Ранее потенциальный новичок «Будивельника» выступал в NCAA за Южную Дакоту, а последним его клубом в Европе была «Нокиа» из Финляндии за которую он набирал в среднем по 9,7 очка, делал 5 подборов, 1 блок-шот за матч.