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Баскетбол

Будивельник просматривает Тайлера Флека

отАндрей Огородник

Дек 2, 2020 , ,
Тайлер Флек

Новичок украинской Суперлиги киевский «Будивельник» продолжает искать варианты усиления состава.

Как сообщает xsport.ua, на просмотре в столичном клубе находится 26-летний американский баскетболист Тайлер Флек. Более того, вчера он успел даже принять участие в матче Кубка Украины по баскетболу против «Маруиполя», в котором набрал три очка.

Ранее потенциальный новичок «Будивельника» выступал в NCAA за Южную Дакоту, а последним его клубом в Европе была «Нокиа» из Финляндии за которую он набирал в среднем по 9,7 очка, делал 5 подборов, 1 блок-шот за матч.

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