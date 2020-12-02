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Баскетбол

Лука Дончич остается в Далласе

отАндрей Огородник

Дек 2, 2020 , ,
Лука Дончич

Один из лидеров «Далласа» Лука Дончич, несмотря на слухи о возможной смене клубной прописки, следующий сезон проведет в составе «Мэверикс».

По информации известного инсайдера Шэмса Чарании, руководство «Далласа» воспользовалось возможностью пролонгации контракта с игроком, новое соглашение которого теперь истекает в 2022 году. По новым условиям Дончич будет зарабатывать 10.1 миллионов долларов в год.

В прошлом сезоне в среднем за матч Лука Дончич набирал 28,8 очка, а также делал 9,4 подбора и 8,8 передачи. В голосовании за MVP сезона словенец занял четвертое место.

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