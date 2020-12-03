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Баскетбол

Энтони Дэвис останется в Лейкерс

отАндрей Огородник

Дек 3, 2020 , ,
Энтони Дэвис

Чемпион НБА 2020 года Лейкерс продолжает работу над сохранением своих главных звезд.

Ранее уже сообщалось, что клуб с Лос-Анджелеса практически договорился по новому контракту с Леброном Джеймсом, также на финальной стадии находятся переговоры с Энтони Дэвисом.

Сообщается, что 27-летний форвард уже дал согласие на заключение сделки, единственной преградой пока является лишь срок соглашения.

В прошлом сезоне на счету Энтони Дэвиса 62 матча, в которых он в среднем набирал 26,1 очков, а также делал 9,3 подбора.

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