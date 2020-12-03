Лейкерс продлит контракт с Леброном Джеймсом

Главная звезда чемпиона НБА «Лейкерс» Леброн Джеймс с большой долей вероятности останется в клубе ещё на два сезона, несмотря на слухи о возможном уходе.

Как сообщает известный инсайдер Шэмс Чарания, руководство клуба с Лос-Анджелеса близко к тому, чтобы подписать с 35-летним форвардом новый контракт сроком на два года. Сумма контракта составит 85 миллионов долларов.

Важным моментом является тот факт, что в 2023 году «Лейкерс» планирует выбрать на драфте Бронни Джеймса, старшего сына Леброна.

В прошлом сезоне Леброн Джеймс набирал 25,3 очка, 10,2 передачи и 7,8 подбора в среднем за матч.