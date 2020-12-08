Иссуф Санон продолжит карьеру в составе Хьюстона?

Один из самых перспективных украинских баскетболистов Иссуф Санон может в нынешнем сезоне перебраться в НБА.

По информации basket.com.ua новым клубом баскетболиста может стать»Хьюстон». «Рокетс» сделали запрос и получили разрешение от ФИБА на выдачу лицензии на украинского защитника «Днепра». Сделка стала возможна благодаря системе sign-and-trade, в результате которой защитник Остин Риверс отправился в «Никс».

Напомним, Иссуф Санон был выбран на драфте «Вашингтоном» под 42-м номером. Предыдущим обладателем драфт-прав на Санона был «Нью-Йорк».