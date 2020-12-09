Тренер Торонто доволен подписанием Лэня

Баскетболист сборной Украины Алексей Лэнь в третий раз за последние два года сменил клуб. Перед сезоном 2021 года украинец пополнил состав «Торонто», который становился чемпионом НБА 2019 года.

Несмотря на то, что в составе канадского клуба достаточно звезд, главный тренер «Торонто» Ник Нерс доволен подписанием украинца и уже даже определился с его ролью в команде.

Мы хотим, чтобы он боролся под кольцом, забивал данки, ставил жесткие заслоны, проявлял активность при подборах в нападении. У нас никогда не было игроков типа Леня. Он очень хорош при пик-н-роллах. Разыгрывающие могут набрасывать мяч под кольцо и быть уверенными, что этот парень завершит их передачи.

Напомним, в составе «Торонто» Алексей Лэнь сможет сыграть с такими звездами, как: Фред Ванвлит, Паскаль Сиакам, Кайл Лаури, Серж Ибака и другие.