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Баскетбол

Тони Вашингтон в нынешнем сезоне за Химик не сыграет

отАндрей Огородник

Дек 16, 2020 , ,
Тони Вашингтон

Серьезная потеря для южненского «Химика». Как сообщает ообщает официальный сайт ФБУ, основной бишмен клуба Тони Вашингтон в нынешнем сезоне уже не сыграет. Причиной потери американца является серьезная травма.

В матче против «Прометея» Тони Вашингтон порвал крестообразные связки колена. По предварительным прогнозам врачей на восстановление ему понадобится, как минимум 7-8 недель.

В нынешнем сезоне Вашингтон сыграл 11 матчей в Суперлиге, набирая 5,2 очка + 4,7 подбора в среднем за игру. Игрок пополнил состав «Химика» в конце сентября, подписав контракт на один год.

от Андрей Огородник

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