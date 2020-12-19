Максим Пустозвонов вернется в украинскую Суперлигу

Баскетболист сборной Украины Максим Пустозвонов, несмотря на паузу, которую он взял по окончанию прошлого сезона, не планирует завершать баскетбольную карьеру.

По словам баскетболиста, сейчас он ждет предложений, причем готов вновь поиграть в отечественном чемпионате, где в свое время защищал цвета БК Киев, Азовмаша, Донецка и Будивельника.

«Завязывать еще не хочется, хочется поиграть. Я себя очень хорошо чувствую, нахожусь в хорошей форме. Есть несколько предложений от команд Суперлиги, и буквально через пару недель мы возвращаемся домой — поэтому посмотрим. Выберу лучшее предложение: в Украине — значит, в Украине, если нет, поеду за границу. Ближе к Новому году определюсь точно», — заявил Максим.

Напомним, в составе сборной Украины по баскетболу Максим Пустозвонов провел 49 поединков.