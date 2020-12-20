Хорошая игра Михайлюка не помогла Детройту в матче против Вашингтона

В США завершилась серия предсезонных матчей нового сезона регулярного чемпионата НБА.

В числе трех последних матчей был поединок «Детройта» украинского баскетболиста Святослава Михайлюка. Игрок национальной сборной по баскетболу получил в свое распоряжение 20 минут и 35 секунд игрового времени, которыми воспользовался сполна. На счету украинца 11 очков, три подбора, одна передача и два перехвата.

Несмотря на победу в заключительной четверти, «Детройт» уступил в матче с разницей в три очка.

Вашингтон – Детройт 99:96 (31:27, 32:22, 20:27, 16:20)

Вашингтон

Брайант (22 + 7 подборов), Бил (15), Авдия (9 + 10 подборов), Уэстбрук (8 + 7 подборов), Гилл (2) – старт; Р. Лопес (13), Нето (10), Браун (9), Робинсон (6), Бертанс (3), Бонга (1), Уинстон (1), Смит (0 + 8 передач), Вагнер (0).



Детройт

Грант (14 + 9 подборов), Хэйс (11), Гриффин (11), Райт (9), Пламли (2 + 8 подборов) – старт; Роуз (14 + 5 потерь), Джош Джексон (13 + 8 подборов), Михайлюк (11), Окафор (8), Эллингтон (3), Стюарт (0), Бей (0), Думбуя (0).