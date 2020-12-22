Прометей подписал звездного новичка

Каменской «Прометей» сумел заполучить в свои ряды достаточно известного по украинским меркам исполнителя.

Как сообщает глава крупного сербского агентства BeoBasket и агент игрока Мишко Ражнатович, новичком «Прометея» стал известный американский атакующий защитник Рашад Вон. Условия контракта 24-летнего баскетболиста с украинским клубом не разглашаются.

Отметим, Рашад Вон имеет достаточно приличный опыт выступлений в НБА. В его досье числятся выступления за «Милуоки», «Бруклин» и «Орландо». В общей сложности он сыграл 139 матчей, набирая 3,0 очка и выполняя 1,1 подбора в среднем за 12 минут на паркете.