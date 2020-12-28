EURO.com.ua

Баскетбол

Пух Джетер близок к переходу в Днепр

отАндрей Огородник

Дек 28, 2020 , ,
Пух Джетер

Известный американский баскетболист Пух Джетер, который имеет украинский паспорт, в шаге от возвращения в чемпионат Украины по баскетболу.

По информации издания Планета Баскетбол, новым клубом опытнейшего баскетболиста станет «Днепр». Днепровский клуб уже достиг договоренности по контракту с игроком и ожидает на его прибытие, которое состоится после Нового года.

Напомним, в свое время Пух Джетер был одним из лидеров БК «Киев», также игрок неоднократно вызывался в сборную Украины по баскетболу. В последнее время 37-летний баскетболист выступал в чемпионате Китая.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Баскетбол

Пух Джетер близок к переходу в Днепр

Дек 28, 2020 Андрей Огородник
Баскетбол

Михайлюк набрал 12 очков в матче против Кливленд Кавальерс

Дек 27, 2020 Андрей Огородник
Баскетбол

Прометей подписал звездного новичка

Дек 22, 2020 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

15 − пятнадцать =

Вы пропустили

Футбол

Сидклей примет участие в первом сборе Динамо

Дек 28, 2020 Андрей Огородник
Баскетбол

Пух Джетер близок к переходу в Днепр

Дек 28, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Рома проявляет серьезный интерес к Яремчуку

Дек 28, 2020 Андрей Огородник
Футбол

СК Днепр-1 планирует серьезную чистку состава

Дек 28, 2020 Андрей Огородник