Пух Джетер близок к переходу в Днепр

Известный американский баскетболист Пух Джетер, который имеет украинский паспорт, в шаге от возвращения в чемпионат Украины по баскетболу.

По информации издания Планета Баскетбол, новым клубом опытнейшего баскетболиста станет «Днепр». Днепровский клуб уже достиг договоренности по контракту с игроком и ожидает на его прибытие, которое состоится после Нового года.

Напомним, в свое время Пух Джетер был одним из лидеров БК «Киев», также игрок неоднократно вызывался в сборную Украины по баскетболу. В последнее время 37-летний баскетболист выступал в чемпионате Китая.