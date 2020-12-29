Александр Кобец тренируется в составе Будивельника

Бывший лидер «Черкасских Мавп» Александр Кобец был замечен в расположении столичного «Будивельника».

Сообщается, что игрок сборной Украины пока просто поддерживает форму в столичном клубе, но можно предположить, что ситуация может измениться, как только разрешится конфликт между ФБУ и игроком.

Напомним, будучи действующим игроком сборной Украины по баскетболу и лидером «Черкасских Мавп» игрока заподозрили в игре на ставках, из-за чего он был отчислен из клуба. Двумя неделями ранее он дебютировал за «БИПА-Одессу».