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Баскетбол

Александр Кобец тренируется в составе Будивельника

отАндрей Огородник

Дек 29, 2020 , ,
Александр Кобец

Бывший лидер «Черкасских Мавп» Александр Кобец был замечен в расположении столичного «Будивельника».

Сообщается, что игрок сборной Украины пока просто поддерживает форму в столичном клубе, но можно предположить, что ситуация может измениться, как только разрешится конфликт между ФБУ и игроком.

Напомним, будучи действующим игроком сборной Украины по баскетболу и лидером «Черкасских Мавп» игрока заподозрили в игре на ставках, из-за чего он был отчислен из клуба. Двумя неделями ранее он дебютировал за «БИПА-Одессу».

от Андрей Огородник

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