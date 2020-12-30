Детройт вновь проигрывает. В активе Михайлюка шесть очков

Провально складывается начало сезона для клуба украинского баскетболиста Святослава Михайлюка.

Сегодня ночью «Детройт» провел матч против «Голден Стэйт» и вновь потерпел поражение, уступив в овертайме. Украинец провел на площадке 12 минут и забросил два из четырех трехочковых. Также Михайлюк записал себе в актив перехват и два подбора.

Детройт Пистонз — Голден Стэйт Уорриорс 106:116 (29:24, 22:24, 25:29, 30:39)

Пистонз: Грант (27), Джексон (17), Роуз (15), Бэй (11), Михайлюк (6 + 2 подбора + 1 перехват)

Уорриорс: Карри (31), Уиггинс (27), Убре (14)

Отметим, в стартовых четырех турах сезона «Детройт» потерпел четыре поражения. Три поражения в трех матчах имеет и «Торонто» Алексея Леня.