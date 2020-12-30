EURO.com.ua

Баскетбол

Детройт вновь проигрывает. В активе Михайлюка шесть очков

отАндрей Огородник

Дек 30, 2020 , ,
Святослав Михайлюк

Провально складывается начало сезона для клуба украинского баскетболиста Святослава Михайлюка.

Сегодня ночью «Детройт» провел матч против «Голден Стэйт» и вновь потерпел поражение, уступив в овертайме. Украинец провел на площадке 12 минут и забросил два из четырех трехочковых. Также Михайлюк записал себе в актив перехват и два подбора.

Детройт Пистонз  — Голден Стэйт Уорриорс  106:116 (29:24, 22:24, 25:29, 30:39)

Пистонз: Грант (27), Джексон (17), Роуз (15), Бэй (11), Михайлюк (6 + 2 подбора + 1 перехват)

Уорриорс: Карри (31), Уиггинс (27), Убре (14)

Отметим, в стартовых четырех турах сезона «Детройт» потерпел четыре поражения. Три поражения в трех матчах имеет и «Торонто» Алексея Леня.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Баскетбол

Сергей Приймак продолжит карьеру в Николаеве

Дек 30, 2020 Андрей Огородник
Баскетбол

Детройт вновь проигрывает. В активе Михайлюка шесть очков

Дек 30, 2020 Андрей Огородник
Баскетбол

Алексей Лень дебютировал за Торонто

Дек 30, 2020 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

5 × 1 =

Вы пропустили

Футбол

Стал известен бюджет Карпат на нынешний сезон

Дек 30, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Официально: Оливье Тилль — игрок Ворсклы

Дек 30, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Карпаты Галыч запланировали существенное обновление состава

Дек 30, 2020 Андрей Огородник
Баскетбол

Сергей Приймак продолжит карьеру в Николаеве

Дек 30, 2020 Андрей Огородник