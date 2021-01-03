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Баскетбол

Киев-Баскет подписал Элайджу Томаса

отАндрей Огородник

Янв 3, 2021 , ,
Элайджа Томас

Лидер чемпионата Украины по баскетболу «Киев-Баскет» усилил свой состав американским баскетболистом Элайджою Томасом.

Как сообщает basket.com.ua, переговоры между сторонами завершились и в скором времени о сделке будет объявлено официально.

Последним клубом новичка «Киев-Баскета» была румынская «Стяуа», за которую он правда провел лишь два матча, в которых в среднем набирал 14.5 очка, делал 7.5 подбора и 2 ассиста. Также он успел поиграть в студенческой лиге НБА, в Южной Кореи и чемпионате Греции.

от Андрей Огородник

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