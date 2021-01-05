Активность Михайлюка не спасла Детройт от очередного поражения

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк продолжает радовать своей игрой в составе «Детройта», правда, которой для положительных результатов клуба оказывается недостаточно.

Сегодня ночью украинцу доверили почти полчаса игрового времени, за которые он заработал 13 очков, совершил по 3 подбора и 3 передачи. Для победы этого опять не хватило, «пистонс» вновь проиграли, на этот раз «Милуоки» 125:115.

«Милуоки» Я. Адетокумбо (43 + 9 подборов), Миддлтон (19 + 9 подборов + 6 потерь), Холидэй (15 + 7 передач), Б. Лопес (8 + 7 подборов), Дивинченцо (5 + 9 передач) – старт; Огастин (11 + 6 передач), Портис (10 + 8 подборов), Форбс (10), Нвора (2), Т. Адетокумбо (2).

«Детройт» Грант (24), Эллингтон (13), Бей (9), Хэйс (7), Пламли (4 + 8 подборов + 6 передач) – старт; Роуз (24 + 8 передач), Михайлюк (13), Думбуя (13), Стюарт (4), Райт (2), Окафор (2), Макгрудер (0).

В нынешнем сезоне Михайлюк сыграл в семи матчах, набирая в среднем за игру девять очков.