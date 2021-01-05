Химик усилился нападающим Прометея

25-летний украинский нападающий Александр Антипов вновь будет выступать в составе южненского «Химика».

Как сообщает официальный сайт клуба, баскетболист подписал с их клубом контракт до конца сезона. В прошлом чемпионате игрок выступал в составе каменского «Прометея», за который провел 11 матчей, в среднем набирал 1,9 очка и совершал 1,1 подбора за поединок.

Отметим, после тринадцати сыгранных туров «Химик » идет на пятом месте в турнирной таблице. Для сравнения, «Прометей» идет вторым, уступая лишь «Киев-Баскету».