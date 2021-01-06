Будивельник попрощался с Заком Томасом

Клуб украинской Суперлиги столичный «Будивельник» прекратил сотрудничество с летним новичком клуба Заком Томасом.

Как гласит официальная страница «Будивельника» в Фейсбук, стороны прекратили сотрудничество по обоюдному соглашению. Причины ухода американца не сообщаются.

Стоить отметить, что в нынешнем сезоне Зак Томас был игроком основы «Будивельника». На его счету 10 матчей в Суперлиге, в среднем за игру он проводил 25 минут, приносил команде 8,3 очка, 5,3 подбора и 2,0 передачи при 34,4% реализации трехочковых.