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Баскетбол

Будивельник попрощался с Заком Томасом

отАндрей Огородник

Янв 6, 2021 ,
Зак Томас

Клуб украинской Суперлиги столичный «Будивельник» прекратил сотрудничество с летним новичком клуба Заком Томасом.

Как гласит официальная страница «Будивельника» в Фейсбук, стороны прекратили сотрудничество по обоюдному соглашению. Причины ухода американца не сообщаются.

Стоить отметить, что в нынешнем сезоне Зак Томас был игроком основы «Будивельника». На его счету 10 матчей в Суперлиге, в среднем за игру он проводил 25 минут, приносил команде 8,3 очка, 5,3 подбора и 2,0 передачи при 34,4% реализации трехочковых.

от Андрей Огородник

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