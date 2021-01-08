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Баскетбол

Официально: Александр Кобец перешел в Будивельник

отАндрей Огородник

Янв 8, 2021 , ,
Александр Кобец

Руководство столичного «Будивельника» не смутили разбирательства по поводу подозрений в игре на контору защитника сборной Украины Александра Кобца.

Как сообщает пресс-служба столичного клуба, баскетболист подписал с их клубом полноценное соглашение. Условия сделки между сторонами не разглашаются.

Напомним, нынешний сезон Александр Кобец начинал в качестве одного из лидеров «Черкасских Мавп». На его счету было 10 матчей, в среднем он приносил команде 16.8 очка (31.9% трехочковых при 6.9 дальних атаках за игру), 3.3 подбора и 1.0 перехвата за 28.2 минуты. После подозрений в нечестной игре баскетболиста отчислили из клуба.

от Андрей Огородник

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