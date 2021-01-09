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Баскетбол

Будивельник подпишет усиление из чемпионата Франции

отАндрей Огородник

Янв 9, 2021 , ,
Кивон Дэвенпорт

Киевский «Будивельник» состав которого на днях покинул американский форвард Зак Томас близок к тому, чтобы подписать на его место нового исполнителя.

По информации Sportando, в скором времени контракт с «Будивельником» может подписать 24-летний американский форварда Кивон Дэвенпорт, который после ухода из французского «Шоле» находиться в поиске нового клуба.

Стоить отметить, что в составе «Шоле» потенциальный новичок «Будивельника» был на хорошем счету. Кивон Дэвенпорт провел 7 матчей за «Шоле» в чемпионате Франции, набирая 9.9 очка и делая 4.1 подбора в среднем за 23.3 минуты на площадке. В Лиге чемпионов он отыграл в 3 матчах, принося команде 5.7 очка и 5.7 подбора в среднем за 18.4 минуты.

от Андрей Огородник

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