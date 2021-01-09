Михайлюк помог Детройту обыграть Финикс

«Детройт Пистонс» цвета которого защищает баскетболист сборной Украины Святослав Михайлюк сумел одержать вторую победу в нынешнем сезоне.

Сегодня ночью «Детройт» сумел обыграть «Финикс», который в отличии от «пистонс» на старте сезона имели шесть побед в восьми поединках. Несмотря на провальную первую четверть, баскетболисты «Детрйота» сумели собраться и в овертайме добыть вторую победу в нынешнем сезоне.

Отметим, Святослав Михайлюк провел на паркете семнадцать минут, за которые набрал шесть очков. В нынешнем сезоне украинец провел восемь матчей и в среднем приносит команде 8,8 очка при двух подборах.

Детройт Пистонз (2-7) — Финикс Санз (6-3) 110:105 (20:29, 28:27, 24:20, 21:17, 17:12 ОТ)

Пистонз: Грэнт (31 + 10 подборов), Гриффин (16 + 12 подборов), Райт (16), Пламли (12), Бэй (10), Михайлюк (6)