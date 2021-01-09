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Баскетбол

Тренер Детройта доволен прогрессом Михайлюка

отАндрей Огородник

Янв 9, 2021 , ,
Святослав Михайлюк

Молодой украинский баскетболист Святослав Михайлюк с каждым матчем получает все больше игрового времени в рамках регулярного чемпионата НБА.

Прогресс украинца в нынешнем сезоне виден невооруженным глазом, что было отмечено главным тренером «Детройта» Дуэйном Кейси.

«В обороне он стал играть лучше и физически стал сильнее, появилось внимание к деталям. Это одна из вещей, на которых он сосредоточился прошлым летом. Михайлюк входит в группу молодых игроков, у которых светлое будущее. Я действительно заинтригован его будущим, особенно в плане игры в обороне».

Отметим, в нынешнем сезоне Святослав Михайлюк набирает в среднем за игру около девяти очков.

от Андрей Огородник

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