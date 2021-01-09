Тренер Детройта доволен прогрессом Михайлюка

Молодой украинский баскетболист Святослав Михайлюк с каждым матчем получает все больше игрового времени в рамках регулярного чемпионата НБА.

Прогресс украинца в нынешнем сезоне виден невооруженным глазом, что было отмечено главным тренером «Детройта» Дуэйном Кейси.

«В обороне он стал играть лучше и физически стал сильнее, появилось внимание к деталям. Это одна из вещей, на которых он сосредоточился прошлым летом. Михайлюк входит в группу молодых игроков, у которых светлое будущее. Я действительно заинтригован его будущим, особенно в плане игры в обороне».

Отметим, в нынешнем сезоне Святослав Михайлюк набирает в среднем за игру около девяти очков.