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Баскетбол

Пустовой помог Барселоне обыграть Манресу

отАндрей Огородник

Янв 10, 2021 , ,
Артем Пустовой

Баскетболист сборной Украины Артем Пустовой стал одним из лучших игроков матча чемпионата Испании по баскетболу между «Барселоной» и «Манресой».

Украинский баскетболист стал третьим по результативности игроком своего клуба. Он провел на паркете 23 минуты, за которые набрал 14 очков (6/8 двухочковые, 2/2 штрафные), собрал 3 подбора при 3 фолах. РЭ «+14». Плюс-минус «+11». 

Благодаря стараниям украинца «Барселона» выиграла поединок со счетом 76:99 (13:22, 25:27, 19:24, 19:26) и продолжает идти в числе лидеров чемпионата Испании.

от Андрей Огородник

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