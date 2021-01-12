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Баскетбол

Элайджа Томас покинул Киев-Баскет так и не дебютировав за клуб

отАндрей Огородник

Янв 12, 2021 , ,
Элайджа Томас

24-летний американский баскетболист Элайджа Томас, который 2 января подписал контракт с лидером украинской Суперлиги «Киев-Баскет» покинул столичный клуб так и не дебютировав в составе команды.

Как сообщает страница Ukrainian Basketball в фейсбуке, в последний момент Элайджа Томас отказался переходить в «Киев-Баскет». Прилетев в Украину, он принял решение расторгнуть контракт.

Отметим, что для Томаса не впервой быстро покидать свой клуб, не так давно он покинул румынский «Стяуа» отыграв в нем лишь два матча.  

от Андрей Огородник

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