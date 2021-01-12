Элайджа Томас покинул Киев-Баскет так и не дебютировав за клуб

24-летний американский баскетболист Элайджа Томас, который 2 января подписал контракт с лидером украинской Суперлиги «Киев-Баскет» покинул столичный клуб так и не дебютировав в составе команды.

Как сообщает страница Ukrainian Basketball в фейсбуке, в последний момент Элайджа Томас отказался переходить в «Киев-Баскет». Прилетев в Украину, он принял решение расторгнуть контракт.

Отметим, что для Томаса не впервой быстро покидать свой клуб, не так давно он покинул румынский «Стяуа» отыграв в нем лишь два матча.