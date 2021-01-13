EURO.com.ua

Баскетбол

Трэвин Тибодо пополнил состав Киев-Баскет

отАндрей Огородник

Янв 13, 2021 , ,
Тревин Тибодо

Столичный «Киев-Баскет» несмотря на срыв перехода американского баскетболиста Элайджи Томаса, без новичков в новом году не останется.

Как сообщает официальная страница клуба в Фейсбук, 24-летний Трэвин Тибодо ближайший сезон будет защищать цвета их клуба. Условия перехода не разглашаются.

Отметим, новичок «Киев-Баскета» последние два сезона провел в G-лиге, где выступал за фарм-клуб «Индианы». На его счету 64 матча, в которых он в среднем набирал 6,1 очко, делал 5,5 подбора и 1,3 ассиста за 20 минут на площадке. 

от Андрей Огородник

Похожая запись

Баскетбол

Трэвин Тибодо пополнил состав Киев-Баскет

Янв 13, 2021 Андрей Огородник
Баскетбол

Элайджа Томас покинул Киев-Баскет так и не дебютировав за клуб

Янв 12, 2021 Андрей Огородник
Баскетбол

Пустовой помог Барселоне обыграть Манресу

Янв 10, 2021 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

четыре × 3 =

Вы пропустили

Футбол

Сергей Кравченко может перейти в Минай

Янв 13, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Дмитрий Клец покинул состав Кешли

Янв 13, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Олимпик интересуется белорусским талантом

Янв 13, 2021 Андрей Огородник
Баскетбол

Трэвин Тибодо пополнил состав Киев-Баскет

Янв 13, 2021 Андрей Огородник