Трэвин Тибодо пополнил состав Киев-Баскет

Столичный «Киев-Баскет» несмотря на срыв перехода американского баскетболиста Элайджи Томаса, без новичков в новом году не останется.

Как сообщает официальная страница клуба в Фейсбук, 24-летний Трэвин Тибодо ближайший сезон будет защищать цвета их клуба. Условия перехода не разглашаются.

Отметим, новичок «Киев-Баскета» последние два сезона провел в G-лиге, где выступал за фарм-клуб «Индианы». На его счету 64 матча, в которых он в среднем набирал 6,1 очко, делал 5,5 подбора и 1,3 ассиста за 20 минут на площадке.