Клубам Суперлиги предложат провести два круга в «баблах»

В Исполкоме Федерации баскетбола Украины рассматривают возможность изменить формат проведения 2-х кругов Суперлиги, передает официальный сайт ФБУ.

Командам предложат провести третий и четвертый тур в формате «баблов».

Отмечается, 11 команд соберутся одновременно в двух «баблах» – в двух разных городах, где в более сокращенные сроки будут проводиться игры турнира. Таким образом, в третьем круге таких «баблов» может быть 8 и в них будут сыграны 55 матчей.

Решение примут, если минимум 75% клубов поддержат его.