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Баскетбол

Харьковские Соколы подписал Джервона Прессли

отАндрей Огородник

Янв 19, 2021 , ,
Джервон Прессли

Один из аутсайдеров чемпионата Украины по баскетболу «Харьковские Соколы» усилил свой состав американским легионером.

Как сообщает официальная страница клуба в Фейсбуке, состав команды пополнил хорошо знакомый отечественных болельщикам американский баскетболист Джервон Прессли (203 см, 119 кг).

Отметим, в чемпионате Украины новичок «Харьковских Соколов» выступал в составе БК «Запорожье», где  в среднем за игру набирал 10,9 очков и делал 7,3 подбора. Также он успел поиграть ранее в чемпионате Боснии и Герцеговины.

от Андрей Огородник

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