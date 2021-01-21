Дейтройт Михайлюка потерпел очередное поражение

«Детройт Пистонс» цвета которого защищает молодой украинский баскетболист Святослав Михайлюк продолжает лихорадить.

Сегодня ночью «поршни» провели поединок против «Атланты» и вновь уступили, причем вновь в овертайме.

«Атланта» – «Детройт» 123:115 OT (29:31, 16:21, 33:40, 28:14, 17:9)

«Атланта» Янг (38 + 10 передач), Коллинз (31 + 11 подборов), Капела (27 + 26 подборов + 5 блок-шотов), Хертер (17), Хилл (6) – старт; Оконгву (2), Рондо (2), Гудвин (0), Найт (0), Снелл (0).

«Детройт» Грант (32), Гриффин (17 + 7 подборов), Эллингтон (16), Пламли (10 + 9 подборов), Райт (7) – старт; Роуз (14), Джош Джексон (7), Михайлюк (6), Стюарт (4), Окафор (2), Бей (0), Думбуя (0).

Украинский баскетболист получил в свое распоряжение двенадцать минут игрового времени, за которые записал в свой актив шесть очков.