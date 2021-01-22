Вашингтон может пригласить Лэня

Новым клубом звезды сборной Украины по баскетболу Алексея Лэня может стать «Вашингтон».

Как сообщает инсайдер NBC Чейз Хьюз, руководство столичного клуба рассматривают вариант с приглашением украинца, так как в команде осталось только два центровых – Робин Лопес и Мо Вагнер. Сделку планируют заключить после того, как Лэнь уйдет с рынка отказов.

Напомним, Алексей Лэнь начинал сезон в составе «Торонто», но отыграв семь матчей покинул клуб. Ранее он успел также поиграть за «Финикс», «Атланту» и «Сакраменто».