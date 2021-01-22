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Баскетбол

Вашингтон может пригласить Лэня

отАндрей Огородник

Янв 22, 2021 , ,
Алексей Лэнь

Новым клубом звезды сборной Украины по баскетболу Алексея Лэня может стать «Вашингтон».

Как сообщает инсайдер NBC Чейз Хьюз, руководство столичного клуба рассматривают вариант с приглашением украинца, так как в команде осталось только два центровых – Робин Лопес и Мо Вагнер. Сделку планируют заключить после того, как Лэнь уйдет  с рынка отказов.

Напомним, Алексей Лэнь начинал сезон в составе «Торонто», но отыграв семь матчей покинул клуб. Ранее он успел также поиграть за «Финикс», «Атланту» и «Сакраменто».

от Андрей Огородник

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