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Баскетбол

Владимир Герун покинет Уникаху?

отАндрей Огородник

Янв 23, 2021 , ,
Владимир Герун

Баскетболист сборной Украины Владимир Герун в скором времени может сменить клубную прописку.

По информации  Basket.com.ua, руководство испанской «Уникахи» предложило игроку два варианта, первый — разрыв контракта по обоюдному согласию, второй — трансфер в другой клуб. Владимир Герун имеет возможность покинуть свой нынешний клуб до конца зимы.

Отметим, в нынешнем сезоне Герун является игроком ротации «Уникахи». В активе украинца   4 очка, 3,1 подбора при рейтинге эффективности 5,3 балла за 13 минут на площадке в среднем за матч.

от Андрей Огородник

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