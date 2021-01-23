Владимир Герун покинет Уникаху?

Баскетболист сборной Украины Владимир Герун в скором времени может сменить клубную прописку.

По информации Basket.com.ua, руководство испанской «Уникахи» предложило игроку два варианта, первый — разрыв контракта по обоюдному согласию, второй — трансфер в другой клуб. Владимир Герун имеет возможность покинуть свой нынешний клуб до конца зимы.

Отметим, в нынешнем сезоне Герун является игроком ротации «Уникахи». В активе украинца 4 очка, 3,1 подбора при рейтинге эффективности 5,3 балла за 13 минут на площадке в среднем за матч.