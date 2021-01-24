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Баскетбол

Официально: Вашингтон подписал Алексея Лэня

отАндрей Огородник

Янв 24, 2021 , ,
Алексей Лэнь

Известный украинский баскетболист Алексей Лэнь недолго оставался без нового клуба.

После того, как игрока отчислили из «Торонто», на бигмена обратило внимание руководство столичного «Вашингтона». В кратчайшие сроки стороны обсудили условия, а вчера официальные страницы клуба в социальных сетях известили о подписании контракта с украинцем. Условия не разглашаются.

Отметим, для 27-летнего баскетболиста «Вашингтон» уже четвертый клуб в его карьере в НБА. Помимо «Торонто» он выступал в составе «Сакраменто», «Атланты» и «Финикса».

от Андрей Огородник

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