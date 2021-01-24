Отличная игра Михайлюка не спасла Детройт от поражения

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк продолжает радовать свой статистикой в составе «Детройта», правда, к сожалению, на общие результаты «поршней» это пока не влияет.

Сегодня ночью «пистонс» вновь проиграли, причем потерпели четвертое поражение кряду. Михайлюк провел на паркете 18 минут игрового времени, за которые набрал пятнадцать очков, собрал 4 подбора, отдал 3 результативных передачи и совершил 1 перехват.

Победу, тем не менее, одержала «Филадельфия» которая обыграла «Детройт» со счетом 110:114. Клуб украинца идет на 15 месте в Восточной конференции.