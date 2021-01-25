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Баскетбол

Алексей Лэнь дебютировал в составе Вашингтона

отАндрей Огородник

Янв 25, 2021 , ,
Алексей Лэнь

Украинский баскетболист Алексей Лэнь, который на днях пополнил состав «Вашингтона», сегодня ночью провел свой дебютный поединок за столичный клуб.

Украинский центровой получил в свое распоряжение  20 минут 40 секунд, за которые смог набрать 11 очков (4/6 с игры, 1/2 трехочковых, 2/4 штрафных), сделать 5 подборов, 1 передачу, 1 перехват при 1 фоле и 2 потерях. Плюс-минус украинца -13.

Сан-Антонио – Вашингтон 121:101 (23:26, 25:21, 37:30, 36:24)

Сан-Антонио Уокер (16), Олдридж (15), Джонсон (13), Мюррей (11 + 11 подборов + 10 передач), Дерозан (9 + 8 передач) – старт; Миллс (21), Васселл (14), Гэй (13), Пелтль (4), Шаманич (3), Джонс (2), Бэйтс-Диоп (0), Лайлс (0).

Вашингтон Бил (31 + 7 подборов), Робинсон (16), Уэстбрук (9 + 8 подборов + 6 передач), Р. Лопес (8 + 7 подборов), Бонга (7 + 7 подборов) – старт; Лень (11), Мэтьюз (9), Уинстон (8), Белл (2), Гилл (0).

Напомним, текущий сезон Алексей Лэнь начинал в составе «Торонто».

от Андрей Огородник

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