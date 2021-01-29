Смерть Коби Брайанта: год спустя, что известно о причине катастрофы

26 января баскетбольные болельщики по всему миру навсегда запомнят крушение вертолета, в котором погибли Коби Брайант, его дочь Джанна и еще семь человек. С этого события прошел год.

Воскресенье, 26 января 2020 г., 20:24 CEST. Как раз в это время американский портал TMZ объявил новость, потрясшую весь мир — не только спорт: «Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета». Ступор, неверие, слезы. Но все ждали подробностей катастрофы. Начали появляться детали, которые каждую минуту раскрывали грандиозную драму, произошедшую в Калабасасе.

Ровно в 9:00 по местному времени вертолет с Коби, его дочерью Джанной и семью другими людьми поднялся в воздух из аэропорта имени Джона Уэйна в округе Ориндж, штат Калифорния. Группа летела на игру Джанны и ее команды, возглавляемой легендой Лос-Анджелес Лейкерс. Как оказалось, через несколько месяцев по просьбе Коби вертолет вылетел в 9:00. Он хотел посмотреть еще одну игру, которая должна была состояться перед матчем его дочери.

Однако они туда не попали. В 9:45 Sikorsky S-76B врезался в холм Калабасас. Хотя медицинские службы сразу появились на месте, спасать было некого. Все девять человек погибли.

Причины? Окончательный отчет Национального совета по безопасности на транспорте США должен быть опубликован 9 февраля. На сегодняшний день собрано 1852 страницы доказательств, стенограмм разговоров, стенограмм электронной почты, текстовых сообщений, метеорологических отчетов и видеозаписей, находящихся в этом районе. Однако собранная информация указывает на ошибку пилота Ары Зобаяна, вызванную ужасными погодными условиями — в основном густым туманом.

Согласно сообщению, Зобаян, возможно, неправильно определил высоту полета. Он сообщил по радио, что поднимется на высоту 4000 футов (1220 метров), когда на самом деле вертолет снижался. На дезориентацию пилота указывает и траектория полета вертолета. Следователи исключили поломку вертолета, хотя в машине не хватало двух основных элементов — бортового регистратора, известного как «черный ящик», а также системы распознавания местности и предупреждения (известной как TAWS), которая уведомляет пилотов о приближении опасности приближения к земле.

Следователи внимательно изучили погодные условия в день происшествия. Они составляют почти 400 страниц отчета, показывают спутниковые снимки, записи с камер и все подробные данные, которые ясно показывают, что видимость в то утро была минимальной. Погодные условия также были предметом обсуждений между пилотом и командой, которая координировала поездки Брайанта накануне мероприятия. «Все должно быть в порядке», — ответил Зобаян.

Мир остановился не только для близких, погибших в аварии, но и для миллионов людей во всем мире, для которых Коби Брайант был легендой в жизни, образцом для подражания на баскетбольной площадке и за ее пределами. Несколько недель в СМИ преобладали воспоминания об иконе Лос-Анджелес Лейкерс.

— Коби был действительно талантливым и умным учеником в этой игре. Я помню, как он сказал: «Эти ребята играют в шашки, а я здесь играю в шахматы». Его сердце больше всего гордилось ролью любящего мужа Ванессы, отца Джиджи, Натальи, Бьянки и Капри, а также сына и брата. Коби был верным другом и настоящим человеком эпохи Возрождения, — сказал Шакил О’Нил во время прощания в Staples Center, где Коби выступал много лет.

— Коби делал все, что мог, чем бы он ни занимался. Когда умер Коби Брайант, часть меня тоже умерла. И когда я смотрю на эту арену, на весь мир, часть вас, вероятно, тоже умерла, иначе вы бы не пришли сюда, — сказал Майкл Джордан.

Коби Брайант был связан с «Лос-Анджелес Лейкерс» с начала и до конца своей карьеры. Он пять раз выигрывал чемпионат НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010). В 2008 году он был назван MVP регулярного сезона лиги, а в следующие два сезона — MVP финала НБА. Также он был двукратным олимпийским чемпионом. Коби Брайанту был 41 год…