Очередное поражение Детройта

Клуб украинского баскетболиста Святослава Михайлюка Детройт Пистонс продолжает разочаровывать своими результатами.

Сегодня ночью «поршни» уступили с разгромным счетом «Голден Стэйт», проиграв во всех четырех четвертях. Не лучший свой матч провел за свою клуб и Михайлюк, который за 09.25 минут на паркете набрал 3 очка, выполнил 1 передачу и допустил 1 потерю.

Голден Стэйт – Детройт 118:91 (29:17, 35:28, 30:23, 24:23)

Отметим, в двадцати матчах нынешнего сезона в «Детройта» пятнадцать поражение и предпоследнее место в восточной конференции.