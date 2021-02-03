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Баскетбол

Детройт и Вашингтон терпят очередные поражения

отАндрей Огородник

Фев 3, 2021 , , ,
Алексей Лэнь

Не лучшие времена сейчас переживают клубы украинских баскетболистов НБА «Детройт» и «Вашингтон».

Сегодня ночью столичный клуб, цвета которого с недавних пор защищает Лэнь уступил «Портленду» 121:132 (23:40, 40:35, 27:31, 31:26). Украинец набрал 2 очка, сделал 3 подбора, 2 передачи, 1 блокшот, допустил 2 фола и 1 потерю за 07.55 минут на паркете.

Михайлюк и его «Детройт» также не отличились успехами. На счету Святослава 3 очка, также он сделал 1 подбор и допустил 1 фол за 05.12 минут на паркете, а его клуб уступил «Юте» 117:105 (33:22, 36:24, 25:31, 23:28).

от Андрей Огородник

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